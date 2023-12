Motorista perdeu o controle do carro, colidiu com a mureta central e capotou no Anel Rodoviário

Uma mulher, de 21 anos, e um homem, de 28, ficaram feridos em um acidente de carro no Anel Rodoviário, altura do bairro Padre Eustáquio, Região Noroeste de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (17/12).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o casal estava seguindo na pista sentido Vitória quando o motorista perdeu o controle do carro, colidiu com a mureta central e capotou. Eles estavam a caminho de um curso na manhã de hoje.

O motorista foi ejetado do veículo e foi socorrido com ferimentos graves e a mulher estava fora do carro, consciente e orientada com ferimentos leves.

Os bombeiros realizaram uma avaliação inicial da cena com verificação do risco de explosão e do estado de saúde dos envolvidos, os quais foram repassados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que ficou responsável pela condução dessas vítimas.

acidente no anel rodoviário PMRv/Divulgação

Após o atendimento dos envolvidos, os bombeiros aplicaram serragem na via para eliminar o risco de novos acidentes.