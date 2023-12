A chuva artificial foi utilizada pela primeira vez no Paquistão, neste sábado (16), para combater o "smog" de Lahore, o acúmulo de poluição do ar que afeta a saúde da população dessa megalópole do nordeste do país, anunciou o governo provincial de Punjab.

Aviões fornecidos pelos Emirados Árabes Unidos e equipados com tecnologia de semeadura de nuvens sobrevoaram dez áreas da cidade, considerada uma das mais poluídas do mundo.

Trata-se de uma "doação" feita pelos Emirados, declarou o chefe interino do governo da província de Punjab, Mohsin Naqvi.

"Equipes dos Emirados Árabes Unidos chegaram aqui com dois aviões há dez ou 12 dias. Usaram 48 foguetes para provocar chuva", disse ele à imprensa.

A equipe saberá antes da noite de hoje, se o procedimento de "chuva artificial" foi conclusivo, acrescentou.

Os Emirados Árabes Unidos recorrem cada vez mais a essa técnica para criar chuva artificial nas regiões áridas do país, que enfrenta uma seca. O processo consiste na introdução de sal, ou de uma mistura de diferentes sais, nas nuvens para obter precipitação. Os cristais favorecem a condensação que causa a chuva.

Esta técnica foi aplicada em dezenas de países, incluindo Estados Unidos, China e Índia. Segundo especialistas, mesmo um pouco de chuva é eficaz para reduzir a poluição.

