A partir desta terça-feira (19/12), o horário de funcionamento do metrô de Belo Horizonte será ampliado nas estações Vilarinho, Minas Shopping e Santa Efigênia. A extensão segue até sábado (23/12).

No período, as bilheterias das três estações funcionarão das 5h15 às 23h30. Antes, as atividades encerravam às 23h. As outras estações estarão abertas após 23h, apenas para desembarque. Os trens também irão operar com intervalos menores entre as viagens.

O intervalo para a passagem dos vagões é de 7 minutos, em horários de pico, e 15 minutos nos demais horários. O valor dos bilhetes é R$ 5,30.

A extensão de horário, segundo a Metrô BH, concessionária que administra o serviço, busca atender ao público que irá às compras nos shoppings centers no entorno dessas estações.