O município de Barbacena ganhou mais encanto na última sexta-feira (15/12). Situada no Campo das Vertentes, a cidade recebe o “Sonho de Natal”, programação natalina gratuita que traz diversos espetáculos, música, personagens temáticos, cortejos e dança. O evento segue até o dia 24 de dezembro e a prefeitura estima que mais de 150 mil pessoas visitem o lugar.

No último domingo (17/12), foi realizada no município a "Primeira Parada Natalina", que faz parte da programação. Mais de 150 personagens distribuídos em 19 alas temáticas, dois carros e três bandas musicais agitaram o percurso, que teve início na Rua Tiradentes e seguiu pela Rua XV de Novembro até a Praça do Globo. Entre os personagens fantasiados, estavam servidores públicos que se voluntariaram e membros da comunidade. O cenário encantado atraiu mais de 10 mil pessoas, que se reuniram para contemplar a magia do Natal de Barbacena.

O projeto, idealizado em 2021 pelo diretor de Cultura e Turismo de Barbacena, Alexandre Braga, está na terceira edição, e é financiado pela prefeitura da cidade. O diretor afirma que foram investidos dois milhões no "Sonho de Natal Barbacena 2023" e salienta a importância do evento. "O 'Sonho de Natal' não é apenas uma celebração, é um convite para que todos apreciem o novo momento turístico da cidade. Já posicionamos o nosso município como destino imperdível nesta época do ano e eventos como esse contribuem para fortalecer nossa identidade e atrair visitantes de todo o país".

As mais de 200 horas de programação gratuita também abrem espaço para artistas locais que desejam mostrar sua arte. No sábado (16), a cantora Alicia Bell.z apresentou um repertório de músicas internacionais, seguida pelo "Musical Igreja Batista Livre Esperança" e "Projeto Ele Vive".

Alexandre Braga conta que os principais destaques, a partir de agora, são a "Segunda Parada Natalina", em (21/12), com concentração às 19h na Rua Tiradentes; e as apresentações do "Palco Sonho de Natal", que acontecem todos os dias de 14h às 22h.

O sistema de segurança do evento tem apoio da Polícia Militar (PM), Guarda Civil, e Segurança Privada, além de postos médicos ao redor do local. O "Sonho de Natal Barbacena 2023" vai até 24 de dezembro com programação extensa para toda a família.