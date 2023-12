Uma mulher, de 24 anos, e um jovem, de 19, foram presos pela Polícia Civil, em uma investigação que busca elucidar a morte de uma criança de três anos, portadora de necessidades especiais, em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira.



A prisão ocorreu no último sábado (16/12). A Polícia Civil não informou quando a criança morreu. Mas, segundo a investigação, o casal informou que a criança tinha caído do berço e morrido em decorrência da queda.

Contudo, quem fez o atendimento da criança informou que as lesões eram incompatíveis com a queda de berço. A vítima tinha diversas lesões, indicando a possibilidade de ter sofrido maus-tratos.

"Nesse sentido será apurado no decorrer das investigações se os conduzidos tentaram simular um falso acidente doméstico para encobrir a morte da criança ou se foram negligentes em deixar a criança sozinha no quarto sem supervisão. Após, a elaboração da prisão em flagrante", informou a Polícia Civil.



O casal está preso enquanto as investigações prosseguem.