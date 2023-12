Eduardo Antunes Barcelos se filmou durante manifestação golpista no 08 de janeiro

Serão liberados nesta segunda-feira (18/12) dois mineiros acusados de participar dos atos golpistas do dia 8 de janeiro, em que as sedes dos Três Poderes foram depredadas por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Segundo decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, Marcelo Eberte Motta - conhecido como Marcelo Mito - e Eduardo Antunes Barcelos poderão deixar o Presídio José Edson Cavalieri, em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, onde estão presos há quase 11 meses.

Segundo o advogado Eduardo Jeyson, que faz a defesa dos dois mineiros, eles irão para a prisão domiciliar e terão que usar tornozeleira eletrônica. Os dois poderão sair durante o dia, mas terão que voltar à noite para as residências. Além disso, não poderão deixar o país, conceder entrevistas ou ter perfis nas redes sociais.



Marcelo Mito foi apontado pelas investigações como o principal organizador do acampamento montado em frente à Companhia de Comando da 4ª Brigada de Infantaria Leve de Juiz de Fora. O acampamento foi montado após a derrota de Bolsonaro nas eleições de outubro de 2022.



Já Eduardo Antunes Barcelos filmou a si mesmo em Brasília durante os atos golpistas. Ele atuava como assessor jurídico da Santa Casa de Cataguases e foi demitido meses depois.