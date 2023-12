A deputada estadual do Rio de Janeiro Lúcia Helena Pinto de Barros (PSD), conhecida como Lucinha, é alvo da Polícia Federal (PF) e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por suspeita de envolvimento com a milícia do estado.

A operação Batismo, deflagrada na manhã desta segunda-feira (18/12), tem o objetivo de apurar a participação e a articulação política de Lucinha e sua assessora parlamentar com a milícia do estado.

De acordo com a Polícia Federal, estão sendo cumpridos oito mandados de busca e apreensão nos bairros Campo Grande, Santa Cruz e Inhoaíba, na zona oeste, além do gabinete da parlamentar, na Assembleia Legislativa do Estado.

Leia: Deputado federal que matou assaltante tem arma apreendida



O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) determinou o afastamento imediato da parlamentar, por tempo indeterminado. Além disso, proibiu o contato com determinados agentes públicos e políticos. A deputada também está proibida de ir à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

"As investigações apontam a participação ativa de uma deputada estadual e de sua assessora na organização criminosa, especialmente na articulação política junto aos órgãos públicos visando atender os interesses do grupo miliciano, investigado por organização criminosa, tráfico de armas de fogo e munições, homicídios, além de extorsão e corrupção", detalha a PF, em nota.