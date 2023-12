Mais de 20 mil pontos de luz da decoração de Natal no Centro de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, foram vandalizados ou furtados durante o fim de semana. Foi preciso um trabalho emergencial de recomposição para que a iluminação voltasse a ser ligada. A população reagiu com repúdio ao caso.

O principal alvo foi a praça Tubal Vilela, no hipercentro da cidade do Triângulo Mineiro. Foram danificados 200 conjuntos de 100 lâmpadas. Estruturas montadas no local foram rompidas ou roubadas.



A prefeitura de Uberlândia informou que a Engie, concessionária parceira do município na implantação da PPP da iluminação pública, realiza manutenção sob a supervisão da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

Leia também: Governo Lula sanciona prorrogação da Lei Paulo Gustavo até o fim de 2024





“Triste, reclamam que a cidade não tem nada, e quando tem, acabam com tudo”, disse Thassya Magide. Educação e respeito zero”, afirmou Raquel Gosuen. “Já está na hora de criar a guarda municipal”, comentou Elissandro Melo.



Além do registro policial, a Secretaria Municipal de Segurança Integrada faz análise das gravações do vídeo monitoramento para identificação dos responsáveis e devidas providências.



Neste ano, o município investiu na iluminação de Natal contemplando 21 pontos da cidade.