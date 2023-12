No fim da manhã desta segunda-feira (18/12), a Prefeitura de Leopoldina inaugurou o Restaurante Popular do município. A inauguração contou com a presença do prefeito Pedro Augusto Junqueira Ferraz (PL), do deputado federal Patrus Ananias (PT) - que enviou recursos de emenda parlamentar para o Restaurante Popular - e outras autoridades.



Segundo informado pela Prefeitura de Leopoldina, o prato de comida no Restaurante Popular irá custar R$ 5,90, um dos mais caros de Minas Gerais. A expectativa é servir cerca de 1.000 refeições diárias.



“A iniciativa faz parte das políticas públicas que visam ampliar a oferta de refeições adequadas e a preço acessível para a população. O Restaurante Popular terá capacidade para servir mil refeições diárias”, informou a prefeitura.

Preço dos restaurantes populares em MG

Belo Horizonte: R$ 3,00

Juiz de Fora: R$ 3,50

Betim: R$ 4,50

Divinópolis: R$ 4,99

Uberaba: R$ 5,00

Contagem: R$ 5,50

Leopoldina: R$ 5,90



Funcionamento do Restaurante Popular



O Restaurante Popular de Leopoldina funcionará na Rua José Peres, 660, no Centro da cidade. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, de 11h às 15h.