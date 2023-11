Habitações do programa Minha Casa Minha Vida construídas pela Prefeitura de Belo Horizonte

A Prefeitura de Belo Horizonte assegurou junto ao Governo Federal R$ 520 milhões para construção de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. O projeto aprovado pelo Ministério das Cidades prevê a instalação de imóveis em terrenos de propriedade do município.

Nesta quinta-feira (23/11), foi publicada no Diário Oficial da União uma portaria sobre a inclusão dos projetos no programa federal.

Serão 16 conjuntos residenciais com capacidade que vai variar entre 80 e 300 apartamentos em cada. As casas ficarão nas regiões da Pampulha, Barreiro, Venda Nova e Leste. No total, a previsão é que 3.060 residências sejam construídas.

Nos próximos dias, a PBH vai publicar o chamamento público para empreiteiras e construtoras interessadas em realizar as obras. A estimativa é que seja investido R$ 170 mil em cada unidade.

“Belo Horizonte há muito tempo não recebia recursos para um programa dessa magnitude. Estamos muito felizes e agradecidos ao presidente Lula e ao governo federal por mais esse apoio. Agora vamos iniciar o mais rápido possível a construção de casas nas diversas regiões de Belo Horizonte, onde nós já temos o terreno preparado”, afirmou o prefeito Fuad Noman.