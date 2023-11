O leilão para concessão do trecho da BR-040 entre Belo Horizonte e Juiz de Fora deve acontecer em fevereiro de 2024. Nesta quinta-feira (23/11), a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou com ressalvas o edital para o projeto de concessão deste trecho da rodovia, que possui 232 quilômetros de extensão. Estão previstos mais de R$ 9 bilhões de investimentos ao longo dos 30 anos de concessão. A proposta passará por ajustes e deve ser publicada nas próximas semanas no Diário Oficial da União, como confirmado ontem pela ANTT.

Vale lembrar que o edital foi reaberto porque a concessionária que assumiria desistiu do projeto. A via já foi considerada uma das mais mortais do país. O trecho está em processo de relicitação.

A proposta anterior abrangia o trecho entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro (RJ), mas devido a uma decisão do Ministério dos Transportes, o projeto foi alterado após novos estudos, com a divisão em dois trechos: de BH a Juiz de Fora e de Juiz de Fora ao Rio de Janeiro.



No projeto está previsto a duplicação de quase 164 quilômetros da rodovia, a implantação de 42 km de faixas adicionais, mais de 15 km de vias marginais, além de outras melhorias para otimizar o tráfego no trecho entre Juiz de Fora e BH. Além disso, o edital do projeto prevê a transição operacional entre a operadora atual, a Via 040, e a futura vencedora do certame.

Para isso, a nova concessionária deverá apresentar um plano de transição.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice