O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), visitou nesta quinta (23/11) duas obras na capital mineira. Pela manhã, o prefeito fez uma visita às obras de tratamento da encosta da Pedreira Pitangui, localizada na rua Aristides Ferreira, em terreno próximo ao Campo Pitangui, no Bairro Lagoinha, na Região Nordeste.

As obras estão sendo supervisionadas pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) e as melhorias fazem parte do Programa de Gestão de Risco Geológico-Geotécnico de Belo Horizonte.

Noman destacou a complexidade desta obra, visto que se aproxima o período de chuvas, fator que aumenta o risco de deslizamentos em diversas áreas da cidade. O prefeito ainda destacou que as obras estão avançadas e deverão ser completadas antes mesmo do prazo inicialmente estabelecido.

"Tenho dito que nós já fizemos 210 obras de encostas e que algumas são mais complexas do que outras, por isso demora um pouco mais e essa é uma das obras mais complexas. O risco aqui era muito grande, ainda não está pronto, mas está bem mitigado o risco. E é uma obra complexa, cara, R$ 18 milhões de custo estimado aqui. É uma obra que demora um pouco mais, embora já está bem avançada", afirmou.

Assim como em outras obras de contenção de pedreiras, como na região Leste da capital, as Pedreiras Mariano I e IV, Mariano II e III e a Pedreira do Abrigo, no Bairro Pompeia, a contenção da pedreira Pitangui também é uma obra de grandes dimensões, com aplicação de concreto projetado em cerca de 6.700m² de solo e tela metálica em 4.875 m² de rocha.

Fuad ainda destacou que a importância dessa obra para a população de Belo Horizonte. "Esse trabalho que a prefeitura está fazendo do combate a esse risco geológico é fundamental e vai beneficiar uma comunidade grande. Vamos evitar um risco", complementou.

Projeto Superar

Fuad Noman também visitou as obras de ampliação da sede do Projeto Superar, uma iniciativa da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) que promove a inclusão social das pessoas com deficiências por meio da prática de atividades físicas, culturais e do esporte educacional ou de rendimento.

"Estamos começando uma obra importante ali. O Projeto Superar é um projeto que dá muito orgulho para a prefeitura. Tem uma piscina muito boa, tem uma quadra boa, área de judô, área de tênis de mesa, mas é acanhado. Por isso, a prefeitura está ampliando aquela área, nós vamos fazer uma área nova, grande, com melhor acessibilidade, porque a gente sentiu ali algumas dificuldades de acesso", afirmou o chefe do Executivo municipal.

O programa executado por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer atende cerca de mil alunos com deficiência física, visual, intelectual, auditiva, múltipla e autismo. São oferecidas 16 modalidades/atividades: iniciação esportiva, basquetebol, bocha regular, bocha paralímpica, dança, futsal, goalball, judô, natação, rúgbi em cadeira de rodas, tênis de mesa, voleibol, voleibol sentado, patinação, funcional e percussão.

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa