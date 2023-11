O prefeito Fuad Noman (PSD) com moradores do local onde as obras foram entregues

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) entregou nesta segunda-feira (20/11) mais uma obra contemplada pelo Programa de Gestão de Risco Geológico-Geotécnico do município. As intervenções foram realizadas para fazer o tratamento e estabilização da encosta na Rua Espinosa, na Vila São Francisco das Chagas, no Bairro Carlos Prates, na Região Noroeste da capital mineira.

O prefeito Fuad Noman (PSD) esteve presente no local da entrega da obra e ressaltou a importância dessa intervenção para garantir a segurança da população diante da possibilidade de deslizamentos que já ocorreram na região anteriormente.

Mais de 100 famílias que moram na região foram beneficiadas pelas obras do administrativo da cidade. Foram destinados para a obra aproximadamente R$ 4 milhões, com recursos originários do Fundo Municipal de Saneamento (FMS) e disponibilizados pelo Fundo Municipal de Habitação Popular (FMHP). Foram realizadas intervenções como muros de contenção, reformas no talude para melhorar a estabilidade do terreno, revegetação da encosta e implantação de redes de esgoto e drenagem, além de melhorias dos acessos já existentes no entorno.

"Estamos no período de chuvas, e essa é uma região que está segura. Agora, os moradores que vivem nessa região, podem dormir tranquilos, não vamos ter problema. Uma obra está feita, entregue, mais uma obra da Urbel, e a Prefeitura está aqui trabalhando para a população, para o povo de Belo Horizonte”, afirmou.

Até o momento, 216 intervenções já foram finalizadas, e 88 estão em andamento pela Urbel (Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte) e pela Sudecap (Superintendência de Desenvolvimento da Capital). Essas obras estão sendo contempladas dentro do Programa de Gestão de Risco Geológico-Geotécnico de Belo Horizonte prevê intervenções emergenciais para mitigação dos riscos geológicos em toda a capital, beneficiando aproximadamente 245 mil pessoas.

Serão feitas intervenções em pés de encostas, estabilização dos morros, além de tratamento de esgoto e drenagem, para evitar que a água não escorra e desestabilize os barrancos.

Ampliação EMEI Pilar Olhos D'Água

O prefeito Fuad Noman também esteve presente na entrega das obras de ampliação da Escola Municipal de Ensino Infantil (EMEI) Pilar Olhos D'Água, na Região Oeste de Belo Horizonte. Feitas as intervenções, o espaço da escola ganhou dois novos andares e passa a ter capacidade para atender 400 crianças entre zero e três anos.

"Nós viemos aqui para atender as crianças dessa comunidade, as mães que precisam trabalhar, que podem deixar a criança em um lugar seguro em que as crianças vão ter lazer, diversão, segurança, alimentação. Estou muito feliz de estar aqui hoje inaugurando essa escola", ressaltou o chefe do Executivo municipal.

A EMEI Pilar Olhos D’Água recebeu ainda 17 novos professores aprovados no concurso mais recente da Secretaria Municipal de Educação, realizado em 2021. Há previsão do quadro de servidores aumentar ainda mais em 2024.

O novo prédio da EMEI possui dez salas de aula, berçário, biblioteca, salas “Corpo e Movimento” e “Faz de Conta”, Espaço Maker para crianças brincarem com materiais reciclados e “Parede Sensorial”, que ajuda a desenvolver as sensações táteis, a observação, a concentração, além de estimular o raciocínio das crianças.

* Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata