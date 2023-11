A pequena Araçuaí fica no Vale do Jequitinhonha. Foto tirada em 2017.

A pequena cidade de Araçuaí, na região do Vale do Jequitinhonha, com pouco mais de 34 mil habitantes, registrou, no domingo (19), a maior temperatura máxima da história do Brasil, com 44,8ºC.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade mineira superou o recorde de 44,7ºC da cidade de Bom Jesus, no Piauí, registrado no dia 21 de novembro de 2005.

Os registros na cidade começaram a ser feitos em setembro de 1918, segundo explicou Claudemir Azevedo, meteorologista do Inmet. "A estação de Araçuaí foi instalada no dia 5 de setembro de 1918. Ela é uma estação convencional, mais antiga. Esse é o recorde de temperatura máxima na história do Brasil", explicou.



?? #Ondadecalor: A oitava onda de calor que atuava pelo Brasil teve fim neste domingo (19)?



????? O fenômeno estava em atuação desde o dia 8 de novembro e causou altas temperaturas pelo interior do País.



+???? pic.twitter.com/rwfs2WTPcB — INMET (@inmet_) November 20, 2023

A quebra do recorde deu adeus a onda de calor que atingiu o Brasil na última semana. Em Minas Gerais, a segunda-feira (20) começou com temperaturas mais baixas. Na capital, a previsão do tempo é de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva, por vezes fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais, a qualquer hora.