A tempestade que atingiu Belo Horizonte na noite desse domingo (19/11) foi carregada de trovões, ventos e muitos raios. Ao menos seis cidades, além da capital, registraram queda de energia elétrica, segundo um balanço divulgado pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) nesta segunda-feira (20/11).

Os ventos chegaram a 80km/h na noite desse domingo, e mais de 7.700 raios atingiram a Região Metropolitana de BH. Conforme a Cemig, houve interrupção de energia para moradores de diversas regiões de Belo Horizonte, principalmente Norte e Nordeste, além de cidades como Pedro Leopoldo, Betim, Sabará, Santa Luzia e Ribeirão das Neves. Sete Lagoas, na Região Central, também foi afetada.

Ainda segundo a Companhia, a maioria dos clientes já teve o serviço normalizado. Porém, serviços mais complexos, como retiradas de árvores de grande porte e estruturas de telhados sobre a rede continuam sendo feitos.

Chuva na capital

BH tem cerca de 14 dias chuvosos em novembro. Segundo a Defesa Civil, até esta segunda-feira, nenhuma regional atingiu a média climatológica. Todas as regiões tiveram somente entre 4 e 6 dias de chuva. Veja:

Dias com chuva em novembro até 12h do dia 20/11/2023:



• Barreiro: 4 dias (1º,3,4,19)

• Centro-Sul: 4 dias (1º,3,4,19)

• Leste: 4 dias (1º,3,4,19)

• Nordeste: 4 dias (1º,3,4,19)

• Noroeste: 5 dias (1º,3,4,5,19)

• Norte: 4 dias (1º,3,4,19)

• Oeste: 4 dias (1º,3,4,19)

• Pampulha: 6 dias (1º,2,3,4,15,19)

• Venda Nova: 5 dias (1º,3,4,15,19)



Média Climatológica NOVEMBRO: 14 dias

Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte

Previsão



A Defesa Civil emitiu um alerta, nesta segunda-feira, para a possibilidade de pancadas de chuva de 30 a 50 mm, com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até as 8h de terça-feira (21/11).



Nesta terça (21/11), o céu ficará parcialmente nublado, com pancadas de chuva fortes, principalmente à tarde.

A mínima prevista é de 20 °C, e a máxima, 28°C.