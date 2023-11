Uma mulher, de 30 anos, foi assassinada a facadas no Bairro Boa Vista, em Itajubá, no Sul de Minas. O suspeito de ter cometido o crime é o companheiro da vítima, de 32 anos.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM) foi acionada na noite desse domingo (19/11) para atender a uma ocorrência de briga de casal.

Leia também: Motorista morre preso às ferragens após caminhão tombar na BR-381



Ao chegar na casa em que o casal estava, os policiais encontraram a mulher morta, com 25 perfurações a faca. Ao lado do corpo dela, estava o do namorado, com a faca encravada no peito.

Segundo a PM, a suspeita é que ele teria assassinado a namorada e, na sequência, tentado se matar. Ele foi socorrido para um dos hospitais da cidade, onde passou por cirurgia e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) sob escolta policial.

O casal não tinha histórico de violência e não havia ocorrência contra o namorado. No entanto, segundo relato de vizinhos, ele teve uma crise de ciúmes, o que resultou em uma briga e no assassinato da mulher.

A Polícia Civil está investigando o caso.