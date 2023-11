Um homem, de 34 anos, foi atingido por um raio, nesse domingo (19/11), em um clube de Formiga no Centro-Oeste de Minas. O homem estava embaixo de um quiosque, se escondendo da chuva.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a vítima é socorrida. Ele foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu) para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

No momento do atendimento, o homem estava consciente, com pressão arterial alterada. Na unidade, recebeu os devidos atendimentos. O estado de saúde dele é estável.

Tempestade

A descarga elétrica ocorreu durante a tempestade que caiu na cidade nesse domingo. O clube informou que tomou todas as medidas necessárias para prestar os primeiros socorros à vítima. Ninguém mais que estava no clube foi atingido.

A cidade continua em alerta com perigo potencial de chuvas intensas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão é de chuva de 30 mm/h ou de até 50 mm/dia entre esta segunda-feira (20/11) e terça-feira (21/11). Há também probabilidade de ventos intensos (40-60 km/h).

Contudo, segundo o Inmet, é baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Cuidados

Em casos de tempestades com relâmpagos e trovões, a Defesa Civil alerta que é importante não ficar debaixo de árvores ou de postes. Isso porque eles podem atrair a descarga atmosférica e, consequentemente, eletrocutar quem esteja próximo.

O raio pode provocar queimaduras gravíssimas e parada cardiorrespiratória, que podem levar a pessoa à morte.

*Amanda Quintiliano especial para o EM