Um homem, de 25 anos, foi morto a tiros na manhã desta segunda-feira (20) no Bairro Jardim dos Comerciários, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, ele é conhecido por ser gerente do tráfico de drogas na região.

Os militares foram acionados por volta das 10h, após moradores da rua Benedito Aniceto de Oliveira ouvirem os disparos. Ao chegarem no local, já encontraram a vítima sem vida no meio fio.

Testemunhas disseram ter ouvido os disparos e três indivíduos fugindo do local. Durante a fuga, eles roubaram um Chevrolet Onix de um motorista de aplicativo que passava pelo bairro no momento do crime. O carro foi posteriormente abandonado e recuperado.

A vítima é conhecida por ser gerente do tráfico de drogas e um dos chefes de uma quadrilha que disputa o comando do comércio de entorpecentes na região. A perícia da Polícia Civil esteve no local do crime e constatou que o rapaz foi atingido por dois disparos, um no peito e outro na perna.

A mãe da vítima também esteve no local e contou aos militares que já havia avisado ao filho para “sair do tráfico”, mas que não sabia de ameaças ou um possível rival.

Os suspeitos fugiram e não foram presos. O caso é investigado pela Polícia Civil.