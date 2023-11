Um vídeo de uma câmera de segurança flagrou um motoqueiro sendo arrastado durante as fortes chuvas que atingiram Belo Horizonte na noite desse domingo (19).

As imagens foram gravadas pelo circuito de segurança de uma loja na Avenida Sebastião de Brito, no Bairro Dona Clara, na Região da Pampulha. Nelas, é possível ver o motoqueiro subindo a rua em meio a enxurrada.

Segundos depois, ele aparece tentando segurar a motocicleta em meio a enxurrada que atinge a rua. O rapaz não consegue segurar a moto, que acaba sendo levada pela correnteza.

Não há informações sobre o motoqueiro e a condição da moto.

O local é próximo de onde uma mulher e uma criança, de 11 anos, ficaram ilhadas por cerca de dez minutos durante o temporal de ontem. Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), as duas pessoas foram socorridas sem ferimentos e não chegaram a ser encaminhadas para algum hospital. A condutora do veículo foi orientada a acionar o seguro.

A reportagem do Estado de Minas esteve na Avenida Sebastião de Brito, na manhã desta segunda-feira (20), e flagrou a pista cheia de lama, com os canteiros centrais bastante danificados. Equipes da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) com tratores e homens estavam no local para remover esses resíduos da chuva desse domingo.

Além do resgate das duas vítimas do alagamento, equipes da prefeitura e do Corpo de Bombeiros foram chamadas outras quatro vezes para atender ocorrências de alagamentos, uma vez para erosão de causa humana, uma vez para risco de desabamento de muro e uma vez para trincas.

Os atendimentos foram para vistorias em imóveis particulares nas regionais Norte, Noroeste e Centro-Sul.

Mortes por conta das chuvas

A Defesa Civil do estado de Minas Gerais confirmou a segunda morte causada pelas chuvas neste ano de 2023. Uma mulher morreu nesse domingo (19/11) durante um temporal que atingiu a cidade de Pedralva, no Sul do estado. Além do óbito confirmado, duas pessoas ficaram feridas ao serem atingidas pela queda parcial da estrutura de uma residência. Até o momento, Minas tem duas mortes confirmadas, 18 desabrigados e 497 desalojados. Sete cidades mineiras estão em situação de anormalidade por desastres relacionados às chuvas.