Uma mulher e uma criança de 11 anos ficaram cerca de dez minutos ilhadas pela chuva na Avenida Sebastião de Brito, no bairro Dona Clara, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. O alagamento ocorreu por volta das 10h da noite desse domingo (19/11).

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), as duas pessoas foram socorridas sem ferimentos e não chegaram a ser encaminhados para algum hospital. A condutora do veículo foi orientada a acionar o seguro. De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, até as 8h da manhã desta segunda-feira (20/11), sete chamados foram realizados para ocorrências relacionadas às chuvas.

A Defesa Civil recebeu sete chamados para ocorrências de chuva: quatro vezes para alagamentos, uma vez para erosão de causa humana, uma vez para risco de desabamento de muro e uma vez para trincas. Os atendimentos foram para vistorias em imóveis particulares nas regionais Norte, Noroeste e Centro-Sul. Mesmo com o volume de chuvas acumulado nas últimas horas, não houve registros de desabrigados ou desalojados nas ocorrências.

Mortes por conta das chuvas

A Defesa Civil do estado de Minas Gerais confirmou a segunda morte causada pelas chuvas nesse ano de 2023. Uma mulher morreu nesse domingo (19/11) durante um temporal que atingiu a cidade de Pedralva, no Sul do estado. Além do óbito confirmado, duas pessoas ficaram feridas ao serem atingidas pela queda parcial da estrutura de uma residência. Até o momento, Minas tem duas mortes confirmadas, 18 desabrigados e 497 desalojados. Sete cidades mineiras estão em situação de anormalidade por desastres relacionados às chuvas.