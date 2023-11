As fortes chuvas registradas na noite desse domingo (19/11) causaram grande estrago em Belo Vale, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Defesa Civil estadual, foram registrados vários pontos de alagamento que afetaram comércios e residências localizadas na Avenida Paiva Lopes.

Além do grande volume de chuvas, fortes rajadas de vento também atingiram a cidade. Veículos que estavam estacionados na avenida também foram atingidos. Confira o vídeo:

Segundo a Prefeitura de Belo Vale, por conta de não haver coleta seletiva de lixo no fim de semana, os resíduos ficaram na rua que tampou os locais de drenagem da água, causando os alagamentos. Ainda segundo o administrativo municipal, foi um caso isolado e que o executivo já possui um projeto para construção de um sistema de escoamento de águas.

Mortes por conta das chuvas

A Defesa Civil do estado de Minas Gerais confirmou a segunda morte causada pelas chuvas nesse ano de 2023. Uma mulher morreu nesse domingo (19/11) durante um temporal que atingiu a cidade de Pedralva, no Sul do estado. Duas pessoas ficaram feridas ao serem atingidas pela queda parcial da estrutura de uma residência.

Leia também: Mãe e criança de 11 anos ficam ilhadas em BH por conta das chuvas



Até o momento, Minas tem duas mortes confirmadas, 18 desabrigados e 497 desalojados. Sete cidades mineiras estão em situação de anormalidade por desastres relacionados às chuvas.