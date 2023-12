O fornecimento de água para 77 bairros de Contagem será interrompido nesta terça-feira (19/12).

Segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), a interrupção será por causa de obras de interligação de rede de água.

A previsão é que o serviço seja normalizado, de forma gradativa, no decorrer da noite do mesmo dia (19/12).

Confira quais bairros serão afetados:

Alvorada

Arcádia

Beija Flor

Bernardo Monteiro

Betânia

Bitácula ou 40 Alqueires

Buganville

Camilo Alves

Canadá

Central Parque

Centro

Chácara California

Chácara São Geraldo

Chácaras Campo Alegre

Chácaras Contagem

Chácaras Del Rey

Chácaras Solar do Madeira

Colonial

Condomínio Estancia San Remo

Condomínio Vila do Lago

Conj. Hab. Campo Alto

Conj. Hab. Fonte Grande

Conj. Hab. São Caetano

Coração de Jesus

Darci Ribeiro

Dos Funcionários

Estância do Hibisco

Estância do Lago

Estância Silveira

Estâncias Imperiais

Europa

Fazenda da Tapera

Fonte Grande

Granja Ouro Branco

Granja Vista Alegre

Icaivera

Industrial São Luiz

Jardim Vera Cruz

Linda Vista

Los Angeles

Lucio De Abreu

Nascentes Imperiais

Nazaré

Nossa Senhora de Fátima

Nossa Senhora do Carmo

Nova Contagem

Olinda

Parque Maracanã

Petrolândia

Praia

Quintas Coloniais

Quintas do Jacuba

Recanto da Mata

Retiro

Santa Filomena

Santa Helena

Santa Luzia

Santa Terezinha

São Gonçalo

Sapucaias

Sapucaias II

Sapucaias III

Sítios Rurais Jardim Recreio

Três Barras

Tropical

Tupã

Vila Belém

Vila Beneves

Vila Estaleiro

Vila Ipê Amarelo

Vila Itália

Vila Madalena

Vila Nova Esperança

Vila Panama

Vila Renascer

Vila Riachinho

Vila Universal