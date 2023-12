Nas imagens que circulam as redes sociais é possível ver o caminhão destruído em meio aos escombros do muro de uma das casas.

Um caminhão perdeu os freios e invadiu duas casas próximo ao número 120 da Rua Sabrina Ferreira de Oliveira, no Bairro Brasil Industrial, na Região do Barreiro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a chamada foi feita por volta de 11h15 e as informações são de que o veículo estaria estacionado e o freio de mão pode ter falhado. O caminhão desceu desgovernado a rua íngreme e se chocou contra um muro residencial. Com o impacto, o muro foi derrubando e parte de uma residência ficou destruída.

Não há informações de vítimas, apenas danos nos imóveis que estão sendo analisados pela Defesa Civil quanto ao risco de desabamento. O motorista fugiu do local.

LEIA: Homem de 63 anos morre atropelado em rodovia



Em imagens feitas por moradores é possível ver a frente do caminhão destruída em meio aos escombros do muro de uma casa.



No momento, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil estão no local.

A matéria será atualizada com a chegada de novas informações.