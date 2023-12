Um homem, de 27 anos, suspeito de tentar matar a filha recém-nascida, de 29 dias, em São Sebastião da Bela Vista, no Sul do estado, foi indiciado pela Polícia Civil. O crime ocorreu no último dia 4 de novembro e o investigado, que já está preso preventivamente, responderá por homicídio tentado qualificado, com causa agravante por ser a vítima filha dele.

No dia do crime, segundo as investigações, a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao hospital com hematomas na cabeça, apresentando dificuldade em respirar, boca seca e coloração esbranquiçada.

Na unidade médica, os pais contaram que a filha havia caído do sofá na noite anterior. No entanto, a equipe médica concluiu que o quadro de saúde da vítima, aliada às marcas de lesões aparentes no corpo, eram incompatíveis com a versão de queda apresentada pelos responsáveis.

Alguns dias depois, o pai da criança foi preso em flagrante por ameaçar e perseguir a companheira.

As investigações apontaram que o suspeito agrediu a criança com socos na cabeça, além de sacudi-la várias vezes. A violência e a potência dos golpes foram tão expressivas que resultaram em uma fratura óssea na região frontal do crânio da criança.

Diante disso, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do investigado, junto à justiça, o que foi acatado. A vítima, que ficou internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por um mês, tem tido evolução gradativa, mas ainda não recebeu alta hospitalar.