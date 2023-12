Frente do Ecosport ficou totalmente destruída com a batida

Duas pessoas morreram em um acidente ocorrido no quilômetro 489, da BR-251, próximo a Francisco Sá, no norte do estado, quando uma Ecosport saiu da estrada e bateu, de frente, contra uma árvore. Dois ficaram feridos.

O acidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira (18/12). O veículo seguia no sentido Francisco Sá - Montes Claros e saiu da pista.

O veículo era dirigido por um homem, de 43 anos, que sobreviveu. Ele estava preso nas ferragens e teve de ser desencarcerado. A filha dele, uma adolescente de 16 anos, foi socorrida, sendo levada para a Santa Casa de Montes Claros. Morreram o filho do motorista, de 11 anos, e a esposa, de 37 anos.

Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML), de Montes Claros. Polícia Rodoviária Federal e Perícia da Polícia Civil estiveram no local.