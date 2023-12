Para-brisa do veículo que atropelou se quebrou com a queda da vítima

Uma pessoa morreu, vitima de atropelamento, na noite de domingo, no quilômetro 127 da rodovia MG-050, próximo a Divinópolis, no centro-oeste do estado.

Segundo os patrulheiros da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista do Chevrolet Ônix, de 70 anos, três pedestres surgiram repentinamente à frente dele.

O motorista alega ter tentado frear, sem conseguir evitar o atropelamento de uma delas. Os patrulheiros informaram, também, que o local é impróprio para atravessar a rodovia, por se tratar de uma curva.

A vítima de atropelamento, um homem de 63 anos, chegou a ser levado ao Hospital São João de Deus, onde morreu. O condutor do automóvel fez o teste com etilômetro, que acusou 0,08 mg/L, sendo lavrada a infração. O veículo foi entregue para custódia.