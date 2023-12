Duas pessoas morreram em consequência de um acidente envolvendo três veículos, no quilômetro 125, da BR-458, próximo a Vale Verde, no norte do estado, nesta sexta-feira (15/12).



As duas vítimas fatais foram atropeladas e estavam debaixo de um dos veículos, o que exigiu que fossem resgatados pelo Corpo de Bombeiros. Outras duas vítimas, motoristas de dois dos veículos, tiveram escoriações leves.

Segundo informações, as vítimas eram funcionários de um clube na região e estavam trabalhando na instalação de placas nas margens da rodovia. Os corpos foram removidos com auxílio de equipamentos de desencarceramento e repassados para uma funerária de plantão.