Mais uma morte na Rodovia Fernão Dias, a BR-381, dessa vez, próximo a São Gonçalo do Sapucaí, no sul do estado, que se transformou numa das rodovias mais perigosas do país neste ano de 2023. Dessa vez, a vítima foi o empresário Leonardo Almeida Duarte, de 43 anos, proprietário do tradicional Restaurante do Porto.

O acidente ocorreu no início da noite dessa quinta-feira (14/12). Ele estava em sua motocicleta de, quando bateu em duas carretas.

Leonardo estava em uma moto BMW G1200. Ele colidiu na traseira de uma das carretas que seguiam à sua frente, um Ford Cargo 4-31, e na sequência, atingiu uma Scania R440 branca, segundo a concessionária Arteris.

O trânsito no local teve de ser interrompido, no sentido São Paulo-Belo Horizonte, provocando um engarrafamento de cerca de oito quilômetros, informou a Polícia Rodoviária Federal. O corpo de Leonardo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Pouso Alegre. Os motoristas das duas carretas não se feriram.

O empresário

Leonardo Almeida Duarte deixa esposa e três filhos. Ele era herdeiro do famoso Restaurante do Porto, fundado pelo pai dele, José da Costa Duarte, conhecido por Saldanha, em 1969.

A primeira loja do restaurante foi no Bairro Santa Inês, zona leste de Belo Horizonte. Mas logo ganhou fama, com a grande variedade de pratos de bacalhau português.

Logo foi criada a primeira filial, na Rua Conselheiro Lafaiete, no Bairro Cidade Nova. Aos poucos, o negócio expandiu e outra filial foi aberta, desta vez no Bairro de Lourdes. Mais tarde, uma pizzaria, no Barro Preto, passou a integrar a rede de restaurantes da família.

A família ainda não informou sobre a realização do velório, nem data e horário do sepultamento. Em luto pela perda do dono, os restaurantes hoje ficarão fechados.