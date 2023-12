Carro ficou completamente destruído com o acidente

Um homem de 28 anos de idade morreu e um adolescente, de 17, ficou ferido, em um grave acidente envolvendo um carro de passeio e dois caminhões na altura do KM 476 da BR-354, próximo de Arcos, no Centro-Oeste de Minas, no início da manhã deste sábado (9).

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista do carro perdeu o controle da direção, atingiu a lateral de um caminhão e acertou o outro veículo de frente.

As duas vítimas estavam num Chevrolet Captiva, que ficou destruída no acidente.

Leia também: Mulher denuncia ameaça e polícia descobre arsenal na casa do suspeito



O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar as vítimas do veículo. O adolescente foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para um hospital da região. O estado de saúde não foi informado.