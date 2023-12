Um homem, de 21 anos, foi preso na manhã deste sábado (9) no bairro Vista Alegre, na região Oeste de Belo Horizonte. Ele é suspeito do homicídio de um jovem, de 24 anos, e balear uma outra pessoa, de 33 anos, durante uma festa de natal promovida por um influencer no bairro Nova Cintra.

De acordo com a Polícia Militar, a pessoa morta teria envolvimento com o tráfico de drogas da região. Já o outro ferido estava no evento com a esposa e foi socorrido para o Hospital João XXIII.

A confusão aconteceu por volta das 22h, na Praça Cardeal Arco Verde, onde acontecia um evento de natal com centenas de pessoas. Os militares chegaram no local e encontraram o homem já morto e a outra vítima sendo socorrida pela ambulância da festa.

A perícia da Polícia Civil foi acionada. A vítima fatal foi atingida por 14 disparos, sendo três nas nádegas, oito nas costas e três na cabeça. Já o outro rapaz tinha perfurações no abdômen e em um dos braços.

Testemunhas contaram aos policiais que o alvo dos suspeitos é um dos líderes do tráfico de drogas da região. O homem recebia ordens de um comparsa, conhecido como “Sapão” para cometer homicídios na região do bairro Cabana. Ele é suspeito de envolvimento em quatro assassinatos.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o homem morto queria estabelecer um ponto de venda de drogas em um local conhecido como “Beco dos Pretos”, o que pode ter motivado o homicídio.

A prisão aconteceu na manhã deste sábado. Após o homicídio, policiais rastrearam a região até chegar ao suspeito. Ele foi encontrado em uma casa no bairro Vista Alegre. Com ele, os policiais apreenderam mais de 70kg de maconha, munição e uma arma que pode ter sido utilizada no crime.

A Polícia Civil informou que investiga o caso.