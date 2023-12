Picanha, contra filé, costela em tiras e vários outros cortes foram apreendidos com dois homens, de 25 e 32 anos, acusados de furto de carne. A prisão dos suspeitos aconteceu na noite dessa sexta-feira (8/12), no km 8 da MG-329, estrada que conecta Caratinga a Bom Jesus do Galho, no Vale do Rio Doce.

De acordo com o sargento Michel, os homens foram detidos por suspeita de terem furtado peças de carne do frigorífico onde trabalham em Caratinga. A abordagem aconteceu durante uma fiscalização de rotina. Ao fazerem a vistoria do veículo, os policiais encontraram 10 peças de carne, todas provenientes do frigorífico.

Os suspeitos foram questionados sobre a origem dos produtos e repassaram informações desconexas, levantando suspeita dos policiais. Os homens, sem antecedentes criminais, foram conduzidos à delegacia de Caratinga, junto com o material apreendido. O caso será investigado pela Polícia Civil.