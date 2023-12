Suspeito de estuprar a sobrinha menor de idade, um homem de 22 anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta sexta-feira (8/12) em Caputira, distrito de Matipó, na Zona da Mata Mineira. Hoje, a vítima tem 14 anos, mas o crime ocorreu quando ela tinha 13.



As investigações começaram após o pai da vítima procurar a polícia para relatar o abuso sexual sofrido pela filha.

“Por meio de levantamentos, os policiais apuraram que o suspeito teria abusado da sobrinha, entre os meses de janeiro e maio deste ano, na casa do avô da adolescente. A vítima contou que não denunciou a violência antes por temer o suspeito, que a ameaçava”, explica a PCMG em comunicado.



A prisão aconteceu durante ação conjunta entre equipes policiais civis de Abre Campo e Matipó. As autoridades não informaram quando o estupro teria acontecido nem deram detalhes da dinâmica do crime. As investigações prosseguem.



Minas tem aumento no registro de denúncias de estupro de vulnerável



Minas Gerais registrou aumento de 21,3% nos registros de crimes de estupro contra vulneráveis no primeiro semestre de 2023. Comparado ao mesmo período do ano passado, os casos pularam de 1.304 para 1.582.



