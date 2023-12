O comando da Polícia Militar anunciou oficialmente a saída de membros da facção Primeiro Comando da Capital (PCC) da cidade de Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira. Através do uso de informação e tecnologia, a corporação informou ter monitorado essa saída e confirmado os locais onde o grupo criminoso atuava.



De acordo com a PM, integrantes da facção paulista se estabeleceram em Juiz de Fora no ano de 2020. Em agosto de 2022, ocorreu o primeiro confronto com a facção rival Comando Vermelho, em decorrência da disputa pelo controle de pontos de tráfico. Na ocasião, dois adolescentes, de 14 e 16 anos, foram mortos a tiros no Bairro Vila Ideal.

Morte de integrante do Comando Vermelho

No mês passado, o Estado de Minas mostrou que, na madrugada de 18 de novembro, um homem de 27 anos, apontado como líder em Juiz de Fora do Comando Vermelho, do Rio de Janeiro, morreu ao entrar em confronto com a polícia. Ele foi localizado durante uma operação no Bairro Filgueiras, quando os militares cercaram a área. A PM alega que o homem “investiu contra a equipe apontando arma de fogo”.



Os policiais, então, revidaram com tiros, e o homem foi alvejado, sendo socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS), onde o óbito foi confirmado.



Queda no número de homicídios

De janeiro a maio deste ano, foram registrados 39 homicídios na cidade. Após o reforço das ações da Polícia Militar, como a implementação da Operação Ocupação, esse número diminuiu para 26 homicídios entre junho e 7 de dezembro deste ano, disse a corporação. Desde 2018, um total de 380 pessoas morreram vítimas da violência decorrente do tráfico de drogas na cidade.

Um dos líderes do CV em Minas é preso em Matias Barbosa

Outra operação da PM no mês seguinte, na madrugada de 5 de dezembro, em Matias Barbosa, na região da Zona da Mata, resultou na prisão de um dos líderes do Comando Vermelho em Minas Gerais. De acordo com a PM, Douglas, conhecido como Didi, é considerado o “número 2” do grupo no estado. Agora, os militares tentam forçar a saída de outros integrantes do Comando Vermelho que ainda estão em Juiz de Fora.

*Com informações da TV Alterosa