Um homem de 38 anos foi preso nessa quinta-feira (7/12) em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Ele é suspeito de tentar matar a ex-companheira em Salinas, no Norte de Minas, em maio de 2022.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito teria esfaqueado a vítima várias vezes, principalmente no corpo e no rosto. A mulher chegou a quebrar alguns dentes ao tentar morder a faca na tentativa de se defender. A filha da vítima tentou ajudar e também foi atacada. Após o crime, o homem fugiu.

De acordo com o delegado José Eduardo dos Santos, as agressões do suspeito contra a mulher e a enteada eram comuns. “As ameaças, perseguições e agressões perduraram por longo período, culminando com a tentativa de homicídio qualificado, por razão da condição do sexo feminino da vítima, ou seja, o feminicídio”, explicou.

O homem foi localizado no interior de São Paulo e preso em uma ação conjunta entre as polícias dos dois estados. “Mesmo com a investigação encerrada, procuramos identificar a localização desse homem e, nessa quinta-feira, conseguimos localizá-lo no município de Ribeirão Preto, em São Paulo”, disse o delegado.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional paulista e aguarda transferência para Salinas.