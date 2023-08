Estupros de vulneráveis têm alta de 21,3% em MG

432

Suspeito de estupro de incapaz carrega a vítima, que estava desacordada. Homem segue preso (foto: camêra de segurança/reprodução)







Minas Gerais registrou aumento de 21,3% nos crimes de estupro contra vulneráveis no primeiro semestre de 2023. Comparado ao mesmo período do ano passado, os casos pularam de 1.304 para 1.582. O número assustador sugere uma pergunta: este crescimento representa um aumento real de casos ou um aumento das denúncias? A resposta quanto a esse período específico ainda não é certa para nenhum dos lados, entretanto, especialistas avaliam que, ao longo dos anos, o assunto ganhou mais visibilidade, entendimento e, portanto, mais denúncias.

17:20 - 07/08/2023 Menina de 11 anos conta que foi estuprada em troca de R$ 40 leia mais abaixo). O crime de estupro contra vulnerável está previsto no artigo 217-A do Código Penal. O texto veda a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, sob pena de reclusão de 8 a 15 anos. No parágrafo 1º do mesmo artigo, a condição de vulnerável é entendida como a de pessoas que não têm o necessário discernimento para a prática do ato, devido à idade, enfermidade ou deficiência mental, ou que por algum motivo não possam se defender, como ocorreu com a jovem de 24 anos estuprada há uma semana no Bairro Santo André, levada pelo criminoso depois de ter sido deixada desacordada na rua por um motorista de aplicativo (

Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), de janeiro a junho, foram 1.582 casos registrados em Minas. A média deste ano é de 8,7 casos por dia ou 263,6 por mês. Em comparação o mesmo período de 2022, ano que terminou com 2.881 casos no decorrer de seus 12 meses, este primeiro semestre é preocupante. Porém, algo que chama atenção na análise da tabela são os números de antes e durante a pandemia de COVID-19. Entre 2017 e 2019, foram mais de 3 mil denúncias a cada ano. A partir de 2020, houve uma queda que se manteve pelos anos seguintes.

A justificativa para o declínio, é, segundo o advogado criminalista e pesquisador em segurança pública Jorge Tassi, o tempo de isolamento social. “O período anterior, no primeiro semestre de 2022, ainda era pandêmico e, muitas vezes, a pessoa não tinha meios de fazer a denúncia. Por isso, ainda não podemos apurar se o aumento é de casos efetivos ou de denúncias”, explica.

A pandemia pode ter represado as denúncias e, considerando que a maioria das ocorrências acontece nas casas, ficou difícil para a vítima se manifestar convivendo com o agressor. “O aumento, de certa forma, é até esperado, porque a pessoa não tinha como denunciar tranquilamente e ser protegida. Principalmente quando pensamos que grande parte dos crimes de estupro de vulnerável ocorre no ambiente doméstico”, diz Tassi.

Para a professora de psicologia e coordenadora de pesquisas acadêmicas do Cavas/UFMG - que tem como foco estudar o abuso sexual contra crianças e adolescentes –, Cassandra Pereira, o que mudou é a visibilidade do assunto, já que a denúncia passou a ser uma obrigação ética da sociedade. “Além da ampliação do debate pelas redes sociais, que contribui para a entrada dos jovens na questão”.

Conforme o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no ano passado foram registrados 73.024 mil casos no Brasil, sendo 56.820 estupro de vulnerável. A maioria das vítimas são meninas de até 13 anos (40.659 registros) e o local da agressão foi a própria casa em que moravam (72,2%). Sobre a relação entre vítima e autor, o pai ou padrasto é o principal responsável, aparecendo em 44,4% dos casos.

O fato de um parente tão próximo ser o agressor causa danos psicológicos graves para as crianças e adolescentes. Segundo a psicóloga Cassandra, há diferença entre o abuso pontual e o incesto. “Esse último, do ponto de vista psíquico, é muito mais grave e devastador. Ele costuma ser cotidiano e joga as vítimas em uma situação de serem invadidas a qualquer momento. E a imensa maioria dos casos é de incesto”, esclarece.

Para cometer esse crime, o autor, geralmente, apresenta traços de perversidade. Isso, segundo a psicóloga, é “estar tão mergulhado nos impulsos e na obtenção imediata do prazer, a ponto de não reconhecer os limites éticos”. O criminoso não se importa com o que causará no outro e, inclusive, não enxerga a pessoa como um ser humano. “É uma ‘coisificação’ do ser humano”, completa.

Vítimas e prevenção

De forma geral, o abuso sexual é guardado como um conteúdo traumático, conforme explica a psicóloga. Nas crianças e adolescentes há um entristecimento súbito da vítima, olhar distante, paralisação da fantasia e entusiasmo com a vida, além do mergulho na depressão. Em adultos, os sinais são quebra de confiança e estado de alerta constante.

A prevenção também está no conhecimento e, portanto, é necessário conscientizar as crianças, adolescentes e famílias sobre o que é um abuso. Ainda segundo a professora da UFMG, os familiares dos menores devem estar atentos aos sinais. Além de a escola ter um papel importante, com a possibilidade de trabalhar atividades alusivamente, para incentivar que as vítimas falem, caso estejam passando por alguma situação de abuso.

Para denunciar anonimamente, ligue 181. Em caso de emergência, ligue 190 e chame a Polícia Militar, ou denuncia abusos em qualquer delegacia.

Tio é indiciado por abuso contra menino de 4 anos

Um homem de 53 anos, suspeito de abusar sexualmente do sobrinho, de 4, em BH, foi indiciado pela Polícia Civil de Minas Gerais por estupro de vulnerável, informou a corporação ontem. O caso chegou ao conhecimento da polícia em janeiro, quando a avó materna da vítima compareceu à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente na capital para denunciar o homem. A partir daí, um inquérito policial foi instaurado para início das investigações. Em depoimento, a avó, responsável pela criança enquanto a filha dela, mãe da menina, trabalhava, disse que viu o garoto fazendo fotos das partes íntimas pelo celular. Relatou, ainda, que acredita que há fotos do neto no telefone do suspeito. Na quinta-feira, policiais civis, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça, apreenderam o celular do tio da criança durante diligências na casa dele, na região Leste da capital. Por fim, a PCMG esclarece que o equipamento foi submetido à perícia. Com a finalização dos trabalhos investigativos, o inquérito policial foi relatado e remetido à Justiça. Em comunicado oficial, a Polícia Civil não revelou o resultado do exame pericial.

ESCALADA DO CRIME





Confira os registros de estupro de vulnerável em Minas Gerais mês a mês





Mês - 2022 - 2023

Janeiro - 193 - 271

Fevereiro - 202 - 210

Março - 232 - 318

Abril - 218 - 247

Maio - 209 - 290

Junho - 250 - 246

Total: 1.304 1.582