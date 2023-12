Uma batida frontal, envolvendo um carro e uma carreta, provocou a morte de um homem de 44 anos, nessa sexta-feira (8/12). O acidente aconteceu no km 505, da BR-365, em Patrocínio, na Região do Alto Paranaíba.

Quando militares do Corpo de Bombeiros chegaram ao local, encontraram a carreta tombada e o automóvel no acostamento. O motorista do carro, um homem de 44 anos, estava preso às ferragens, já sem vida e com politraumatismos.

O condutor da carreta não sofreu ferimentos. Ele saiu de Frutal com destino à Bahia e estava transportando cervejas. Segundo os militares, o homem permaneceu no local para resolver os trâmites relacionados ao seguro do veículo e da carga.