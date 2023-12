Uma pessoa morreu na noite desta sexta-feira (15/12) ao ser atingida por um trem da Linha 12-Safira, em São Paulo. Segundo a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), o atropelamento aconteceu por volta das 20h.

Os passageiros seguiam no trem entre as estações Comendador Ermelino e São Miguel Paulista, sentido Calmon Viana, quando um dos ocupantes acionou o botão de emergência para descer à via após dois homens iniciarem uma briga dentro da composição.



Com isso, as portas do trem foram abertas, os passageiros começaram a sair, e um deles acabou atropelado por outro trem que circulava sentido Brás.



“O resgate chegou a ser acionado, mas, infelizmente, a pessoa faleceu no local", disse a CPTM em nota pouco após o acidente. Em novo comunicado à imprensa às 23h, a companhia relatou que o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados. Os dois homens que iniciaram a briga foram identificados e levados ao 63º DP para registro do boletim de ocorrência.

Ainda de acordo com a CPTM, para que a equipe de segurança retirasse totalmente as pessoas dos trilhos, os trens circularam com restrição de velocidade até 21h, horário em que a operação foi restabelecida.



"A CPTM lamenta o ocorrido e reitera que não tolera nenhum tipo de violência contra a vida nos trens e estações, seja por parte de seus colaboradores ou de passageiros que utilizam o sistema, e vai colaborar com a investigação policial, inclusive, com o resgate de imagens do trem", finalizou.

A idade da vítima não foi informada.