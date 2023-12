Maria Eduarda Maia*

Um deputado ucraniano foi filmado jogando granadas durante uma reunião em um prédio do conselho na vila de Keretsky, na manhã desta sexta-feira (15/12). De acordo com as autoridades, pelo menos 26 pessoas ficaram feridas, sendo seis em estado grave.

De acordo com um vídeo, publicado pela polícia, o homem entra na sala cheia, puxa as granadas da roupa, remove os pinos e as joga no chão. A gravação termina com explosão e gritaria.

Por meio do jornal local Kyiv Post, as autoridades que investigam o caso informaram que o deputado havia morrido, mas por comunicado acrescentou que os médicos estavam realizando medidas de “ressuscitação”.



Segundo as autoridades, o ato se trata de um ataque terrorista.

*Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco