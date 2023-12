A Prefeitura de Uberaba, no Triângulo Mineiro, anunciou nesta semana a exoneração de Celso Neto, o vereador mais votado das últimas eleições, do cargo de secretário da Educação. Ele havia assumido a pasta no final do ano passado.

Diante de declarações da prefeita de Uberaba, Elisa Araújo (Solidariedade), para a imprensa local, de que a previsão é de que Celso seja nomeado novamente para o posto de secretário da Educação depois da votação do projeto referente à revisão do plano de carreira no Legislativo, a reportagem questionou o vereador se exoneração foi combinada com a prefeita ou se notícia o pegou de surpresa.

Segundo Celso Neto, o retorno ao Legislativo foi anunciado, na segunda-feira (11/12), em consonância com as decisões da gestão da prefeita Elisa Araújo.

“Minha saída da Secretaria de Educação (Semed) foi articulada para fortalecer a base aliada do governo municipal, principalmente nesse momento de importantes decisões e votações, como a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2024 e os Planos de Carreira e Remuneração dos Cargos do Magistério da Educação Municipal e dos Servidores do Administrativo da Prefeitura de Uberaba.”



O vereador disse ainda que o momento agora é de unir forças na Câmara Municipal a favor dos uberabenses.

“Sobre o meu retorno ao Executivo, espero que aconteça o mais breve possível, porém sigo à disposição da prefeita Elisa, caso seja necessário permanecer mais tempo cumprindo meu mandato como vereador”, finalizou

Projeto protocolado

Um dia após a exoneração de Celso Neto do cargo de secretário de Educação, a Prefeitura de Uberaba declarou que o projeto de revisão do plano de carreira do magistério foi protocolado para análise do Legislativo.

Segundo a nota, a atual secretária de Educação, Juliana Petek, entregou pessoalmente dois projetos ao presidente da Câmara, vereador Fernando Mendes (MDB): um exclusivo sobre as disposições gerais do Plano de Carreira e outro específico sobre aposentadoria e previdência dos profissionais do magistério.

Os projetos agora serão submetidos à análise das comissões e a expectativa do Executivo é que sejam colocados na pauta de votação do Legislativo, ainda esse ano.