O ex-prefeito de Uberaba, Paulo Piau (PSDB), o ex-deputado federal, Franco Cartafina (PP) e o ex-deputado estadual, Tony Carlos (MDB), se uniram em busca do poder executivo. Na noite desta terça-feira (31/10), eles se reuniram e confirmaram que iniciaram conversas em torno das eleições de 2024.



Atualmente, a prefeita de Uberaba é Elisa Araújo (Solidariedade). Ela é a primeira mulher da história de Uberaba a governar a cidade.

Segundo informações divulgadas pelo ex-prefeito de Uberaba (2013/2020), Paulo Piau, a decisão sobre quem será o candidato a prefeito acontecerá no ano que vem. “Mas estamos juntos para discutir o futuro de Uberaba", complementou.



O ex-deputado estadual Tony Carlos também se pronunciou publicamente. Ele disse que, todos os dias, escuta reclamações de moradores de Uberaba. "Nossa decisão é totalmente em prol de uma Uberaba melhor”.



A reportagem questionou a assessoria de imprensa da Prefeitura de Uberaba se a atual prefeita de Uberaba vai tentar a reeleição no ano que vem, bem como qual o posicionamento dela nesse momento. A reposta foi a seguinte: “Elisa segue trabalhando firme para entregar os projetos em andamento, e preparando a cidade para o futuro. A prefeita tem dialogado com muitas lideranças políticas, em Belo Horizonte e também em Brasília, para fortalecer a cidade de Uberaba, continuar com os avanços e não irá antecipar o processo eleitoral, como muitos tem feito. O foco dela é a cidade e as entregas para a população”.

Além de Elisa Araújo, nenhum outro político de Uberaba se posicionou publicamente com relação a uma disputa à prefeitura da cidade.