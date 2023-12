O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD-MG), é o entrevistado da vez no ‘EM Minas’, programa da TV Alterosa, do jornal Estado de Minas e do Portal Uai, que vai ao ar neste sábado (16/12) em edição especial com duas exibições, a primeira as 13h50, e depois, na parte da noite, depois do “Bake Off Brasil”.

Após uma primeira conversa com o jornalista Benny Cohen, em setembro, o prefeito retornou aos estúdios da TV Alterosa para fazer um balanço do seu primeiro ano completo como chefe do Executivo municipal e avaliar o andamento dos projetos da capital mineira, que, na última terça (12/12), completou 126 anos de existência.

Com uma série de obras viárias e urbanísticas em andamento, o prefeito ressaltou o diálogo com a gestão do governador Romeu Zema (Novo) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como uma das chaves para resolver os problemas da cidade.

Fuad também revelou as expectativas para o andamento de projetos, como eles ajudam a equacionar os problemas da cidade e como andam os planos para o Centro da capital mineira.

O chefe do poder Executivo municipal ainda voltou a falar sobre o período chuvoso, o Anel Rodoviário e as eleições de 2024.

