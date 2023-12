Uma mulher foi atropelada por um motociclista no início da manhã deste sábado (16/12), na Avenida do Contorno, em Belo Horizonte. O grave acidente aconteceu em frente ao número 4.336, esquina com Avenida Getúlio Vargas, Bairro Serra. As duas vítimas precisaram ser removidas por uma equipe do Samu.



Segundo uma testemunha, a mulher atravessou a Avenida do Contorno fora da faixa de pedestre, sem olhar e foi colhida pela motocicleta Honda, placa OWU 0910, de cor vermelha, que trafegava no sentido Bairro Cruzeiro.

Os dois caíram no asfalto e graças à chegada de uma viatura da Polícia Militar, o trânsito foi fechado em duas das quatro pistas.

A mulher está em estado grave. Sofreu, segundo os atendentes do Samu, um TEC (Traumatismo crânio-encefálico). Estava inconsciente e perdeu muito sangue. Ela é casada, pois tinha uma aliança no dedo anelar.

O motoqueiro também ficou caído e tinha um sangramento no rosto. Ele tinha problemas em falar. Não soube dizer aos policiais nem o nome ou o que tinha acontecido. Os dois foram levados para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII.