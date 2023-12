Um homem, que não teve a idade informada, foi preso em flagrante em Iturama, no Triângulo Mineiro, nessa quinta-feira (14/12), suspeito de extorquir um médico em mais de R$ 50 mil com ameaças de que divulgaria nas redes sociais conversas íntimas do profissional com a sua ex-mulher, informou a Polícia Civil nesta sexta-feira (15/12).



A vítima procurou a polícia em 8 de dezembro relatando que o crime estaria ocorrendo desde junho. Na ocasião, o suspeito teria pedido R$ 50 mil para apagar as mensagens. “Mesmo após receber o dinheiro, o investigado teria continuado com as intimidações, solicitando mais quantias. A vítima alega não ter procurado a polícia antes para não expor a si mesma e a sua família”, explica a Polícia Civil.

O homem chegou a ser preso anteriormente por ameaçar a ex-mulher. Logo após a prisão, o médico recebeu mensagens de um número desconhecido com ameaças de mesmo teor, negociou o pagamento de R$ 1 mil e entregou o dinheiro a um motorista de aplicativo enviado pelo novo suspeito.



Ao sair da prisão, o investigado voltou a intimidar o médico pedindo mais R$ 40 mil, o que não foi atendido pelo profissional de saúde. No entanto, ele decidiu enviar R$ 1 mil para que não fosse mais incomodado, já que, segundo seu depoimento, “recebia mensagens o dia inteiro”.



Por fim, a vítima encaminhou ao delegado responsável pela investigação, Vinicius Mendonça, as mensagens em que o suspeito cobrava o pagamento. Uma operação foi montada pela polícia, e o suspeito foi preso na casa de um amigo. Com a prisão ratificada na delegacia, ele foi levado ao sistema prisional.