Um homem e uma mulher, ambos com 43 anos, foram presos nesta segunda-feira (18) em Montes Claros, na região Norte de Minas. Eles são investigados por crimes e associação criminosa e furto mediante fraude na internet.

De acordo com a Polícia Civil, os mandados de prisão temporária foram expedidos pela Justiça de São Paulo.

Durante as buscas na casa do casal, os policiais apreenderam 38 relógios de marcas diversas, um notebook, dois telefones, 20 cartões de débito e crédito em nome do casal, quatro folhas de cheque em nome do investigado e outra em nome da suspeita. Além disso, foram apreendidos dois carros de luxo.

Leia também: Grande BH: Idoso morre e 12 ficam feridos em ataque de abelhas



Também foram encontrados uma arma de fogo sem registro, calibre 380, com 11 projéteis intactos e um carregador. A arma foi localizada escondida entre o encosto e a almofada de um sofá que estava na sala da casa.

O suspeito assumiu a posse da arma e por isso foi encaminhado para a 3ª Central de Estadual de Plantão Digital, onde foi autuado em flagrante por posse de arma.

O casal foi preso e encontra-se à disposição da Justiça.