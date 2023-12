Material foi encontrado com o suspeito e apreendido

Um homem, de 45 anos, foi preso na última quinta-feira (14/12) em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, suspeito de estuprar a enteada, de 12 anos, e outras duas crianças, de 9 e 11.

As informações foram repassadas pela Polícia Civil em coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (18/12). De acordo com a instituição, as investigações começaram após a vítima de 12 anos apresentar um comportamento diferente na escola, o que chamou a atenção dos professores.

A mãe foi convocada para o colégio e, depois de uma conversa, a filha contou que os abusos aconteciam desde quando ela tinha cinco anos de idade. “Cada uma das vítimas sofria um atentado diferente, mas a forma como ele praticava era semelhante. Em relação à enteada em si, havia uma carga emocional e psicológica em desfavor da vítima. Ele sempre falava que a mãe dela nunca ia acreditar”, explicou a delegada Marina Nogueira, responsável pelo inquérito.

Leia também: Grande BH: Idoso morre e 12 ficam feridos em ataque de abelhas



Os abusos aconteciam por meio de masturbações, e ele também teria gravado cenas de nudez de uma das vítimas. O suspeito aproveitava de situações em que a enteada levava outras amigas para casa, quando também abusava delas.

De acordo com a Polícia Civil, o homem trabalhava como motorista de aplicativo e na área da informática. Ele possui passagens por outros crimes, que não foram informados pela delegada.

Durante a prisão, foram apreendidos materiais digitais, câmeras fotográficas e celulares que serão utilizados na investigação. O inquérito policial foi finalizado com o indiciamento do suspeito por estupro de vulnerável. O Ministério Público já ofereceu denúncia, a qual foi recebida pelo Poder Judiciário.