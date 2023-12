Um homem, de 27 anos, suspeito de integrar uma quadrilha de ladrões de caminhonetes de luxo, em Belo Horizonte, foi preso pela Polícia Civil, no final de semana.

Segundo informações da Polícia Civil, o homem tinha um lava-jato no Bairro Santa Amélia, zona norte da capital, e lá escondia produtos de furto. Uma caminhonete, avaliada em R$ 300 mil, que tinha sido roubada no última dia 11, em frente a uma academia de ginástica, foi encontrada no local, com as placas clonadas.

Os policiais, ao revistarem o local, encontraram ainda diversos materiais utilizados para adulteração de automóveis, uma réplica de pistola, documentos de veículos que seriam furtados posteriormente, a placa de uma motocicleta marcada como furtada/roubada, além de uma central de ignição para dar partida em caminhonetes furtadas.

O suspeito foi autuado por adulteração de sinal identificador de veículo e receptação e levado para o sistema prisional. A operação foi realizada pela 2ª Delegacia Especializada de Prevenção e Investigação a Furto e Roubo de Veículos, unidade vinculada ao Departamento Estadual de Investigação de Crimes de Trânsito (Deictran).