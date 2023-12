Wallace Guedes, escolhido como novo Rei Momo, contou à reportagem do Estado de Minas sua emocionante trajetória dentro do Carnaval de BH

Belo Horizonte tem sua corte momesca escolhida para o Carnaval em 2024. O evento de coroação do Rei Momo, da Rainha e da Princesa foi realizado na Feira do Mineirinho nesse domingo (17/12).

Eleito pela segunda vez como Rei Momo para a folia na capital mineira, Wallace Guedes conversou com a reportagem do Estado de Minas e contou a trajetória de vida, de superação, luta e representatividade.

“Olha, eu estou muito emocionado, porque vir de onde eu vim, passar por tudo o que passei e o que venho conquistando de lá pra cá e hoje ser eleito o Rei Momo mais uma vez é muito emocionante, não tenho palavras para descrever o tamanho da emoção que estou sentindo”, afirmou o novo Rei.

Apoio

Wallace Guedes destacou Raquel Moçambique, figura importante no Carnaval belo-horizontino, Princesa da corte em 2005 e 2006, e Rainha em 2007.

“Então, eu fui morador de rua e na minha trajetória, no meu crescimento, conheci várias pessoas que são do Carnaval, entre elas, a Raquel Moçambique. Fiquei apaixonado vendo ela sambar, a alegria que ela transmitia. Por meio dela, a partir de 2001, eu fui me inserindo no Carnaval, sendo que a primeira escola que desfilei foi a Canto da Alvorada”, disse.

Wallace conta que desfilou na comissão de frente da escola no enredo chamado ‘Humanos’. Ele lembra que já havia saído da condição de morador de rua e desde então, o Rei Momo foi se dedicando cada vez mais à arte e se formou como bailarino.

Wallace está em sua quinta participação no concurso que elege a corte momesca. Ele também venceu o concurso e se sagrou Rei Momo em 2020. Em 2021, foi convidado a ser muso de uma escola de samba da Série Ouro do Carnaval do Rio de Janeiro e desfilou em plena Sapucaí. No mesmo ano, Wallace também desfilou durante o ensaio técnico do Salgueiro, uma das escolas de samba mais tradicionais da folia carioca.

“A importância da corte é muito grande. Para mim, que hoje moro na comunidade e faço parte da cadeia produtiva do carnaval, isso é muito importante. Porque estamos falando de onde saem muitas escolas de samba, saem as fantasias, as alegorias. Esse tipo de trabalho é construído na comunidade, onde muitas vezes as pessoas apontam como um lugar que só tem derrota”, enfatizou.

Por fim, Wallace destacou que a eleição como Rei Momo traz um lugar de muita responsabilidade e uma demanda de representatividade, especialmente, das pessoas localizadas nas comunidades da capital mineira.

Rainha também comemora

A nova rainha do Carnaval de Belo Horizonte, Aline Caldeira, também comemorou a conquista. Ela, que é Afro empreendedora e professora de dança, destacou a importância e a responsabilidade da coroação.

“Estou muito feliz. Aquela menina preta, do alto da Serra, que sempre sonhou em desbravar o mundo e hoje vou conseguir representar essas pessoas. Eu tenho a certeza do meu legado formando novos sambistas em Belo Horizonte, e poder carregar essa faixa é uma responsabilidade e uma realização coletiva”, pontuou.

Princesa também destaca representatividade

Eleita Princesa da Corte Momesca do Carnaval de BH, Raíssa Medeiros ressaltou que espera evoluir cada vez mais durante seu reinado na folia. A acadêmica de Nutrição e Educação Física frisou a importância das questões de representatividade.

“Tem 17 anos que levo a alegria nos meus movimentos, e no meu reinado, espero crescer cada vez mais. Vou entregar o meu melhor e desejo que as pessoas se sintam representadas por mim. Estou representando minha comunidade, o Carnaval de Belo Horizonte e a cultura mineira”, comentou.