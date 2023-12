As doações acontecem em dezembro/janeiro e julho e cadastro pode ser feito no site da Prefeitura

Cerca de 20 famílias já fizeram a solicitação a Prefeitura de Belo Horizonte para receberem uma cesta básica nesse período de férias. Ao todo, serão emitidos 50 mil vouchers, para famílias de alunos da rede municipal de ensino em situação de pobreza e extrema pobreza, inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).

Iniciada na última sexta-feira (15/12), a solicitação pode ser feita por meio do site da Prefeitura. É preciso informar o CPF e o primeiro nome do responsável pela matrícula do estudante.

As cestas serão entregues duas vezes ao ano, no período de férias escolares em dezembro/janeiro e julho. As famílias devem retirar a cesta de alimentos no período e na loja do Supermercados BH informados no voucher gerado no site

Será necessário apresentar o voucher ou o código do voucher e documento de identificação original com foto do responsável pela matrícula do estudante. A cesta de alimentos deve ser retirada preferencialmente no dia e período indicados no voucher.

Com investimento de R$ 30 milhões pela PBH, o programa chamado ‘Cesta nas Férias’ visa reduzir os riscos de insegurança alimentar e contribuir para a garantia do direito humano à alimentação adequada durante o período de recesso.

Serão ofertados dois tipos de cestas de alimentos, considerando o número de estudantes matriculados em cada família e o período de recesso. Todas as cestas vão conter açúcar cristal, arroz branco, café em pó, extrato de tomate, farinha de mandioca, farinha de trigo, feijão carioca e feijão preto, fubá, leite em pó, macarrão, óleo de soja, sal refinado e sardinha.