Um motorista que perdeu o controle da direção na BR-381, na manhã desta quarta-feira (21/2), flagrou uma série de acidentes na altura de Itaguara, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Nas redes sociais, o homem compartilhou o momento em que mostrava o próprio carro depois de derrapar em um trecho da via, quando uma van sai da pista e atinge um carro, que havia rodado na pista. Em seguida, o motorista de uma carreta também perde o controle e quase atinge os veículos acidentados anteriormente.

“Essa curva está muito perigosa. Perdi completamente a direção do carro... Nossa... um acidente”, disse o homem, enquanto filmava os acidentes, em vídeo compartilhado na internet.

Segundo relato do motorista, os acidentes se deram porque havia óleo espalhado na pista, na altura do KM-531, no sentido São Paulo. Em poucos minutos, o trecho teve três acidentes.

A Arteris Fernão Dias, responsável pela rodovia, informou que não há confirmação de derramamento de óleo na pista, mas sim, que a via estaria molhada devido à chuva.