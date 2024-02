Os dias de chuva intensa em Belo Horizonte e outras cidades de Minas Gerais devem continuar até amanhã (22/2), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A partir de sexta-feira (23/2), o volume de chuva começa a reduzir nas regiões Centro-Norte e Leste do estado, mas aumenta no Triângulo Mineiro e no Sul de Minas.

No sábado (24/2), as típicas pancadas de chuva de verão devem cair na Zona da Mata e nas regiões Noroeste, Central e Metropolitana. O dia também será de sol entre nuvens no Norte e Leste de Minas e de nuvens com pancadas de chuva no Triângulo Mineiro e no Sul.

Já no domingo (25/2), o sol prevalece em quase todo o estado, exceto no Triângulo Mineiro e no Sul de Minas, onde deve haver pancadas de chuva.

Na capital mineira, o tempo segue nublado e chuvoso até quinta-feira (22). Na sexta (23), a chuva se mantém, mas o sol aparece ao longo do dia, o que melhora no sábado, já que a previsão é de pancadas de chuva isoladas à tarde e à noite. Domingo promete sol, sem chuvas.

Chuvas no Norte de Minas

As fortes chuvas tem castigado cidades do Norte do estado que já sofreram com a seca. Na noite dessa terça-feira (20/2), o município de Juramento, de 3.768 habitantes, sofreu diversos danos devido aos fortes temporais. A cidade está em condição de emergência por causa da chuva e da seca ao mesmo tempo.

Em decorrência das chuvas de terça, o Rio Brejinho, que corta a área urbana de Juramento, transbordou. De acordo com prefeita da cidade Marlene Moreira (União), com a enchente, o asfalto e o calçamento de ruas foram arrancados e pelo menos seis casas foram danificadas.

Ainda no Norte de Minas, o trânsito foi interrompido na MCG-122, rodovia movimentada entre Janaúba e Montes Claros na tarde de ontem. Isso porque uma enchente no Rio Caititu, invadiu a pista, e a passagem de veículos foi interrompida no Km 248 da estrada, na comunidade de Camarinhas, no município de Francisco Sá.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o tráfego na ponte da MCG-122 sobre o Rio Caititu, em Camarinhas, foi interrompido por volta das 13h e foram formadas longas filas de carros nos dois sentidos da rodovia.

Previsão do tempo

A temperatura média em Minas Gerais deve permanecer semelhante a dos últimos dias. A máxima esperada para quinta-feira (22) no estado é de 34°C no Triângulo, enquanto a mínima deve ser de 15°C no Sul de Minas. Em BH, a máxima pode ser de 26°C e a mínima pode atingir até 18°C. Confira as temperaturas previstas para o final de semana:

Minas Gerais

Sexta-feira (23/2):

Mínima: 16°C no Sul de Minas

Máxima: 34°C no Triângulo e Norte mineiro

Sábado (24/2):

Mínima: 16°C no Sul de Minas

Máxima: 34°C no Triângulo e Zona da Mata

Domingo (25/2):

Mínima: 16°C no Sul de Minas

Máxima: 34°C no Triângulo e Zona da Mata

Belo Horizonte

Sexta-feira (23/2):

Mínima: 18°C

Máxima: 28°C

Sábado (24/2):

Mínima: 18°C

Máxima: 30°C

Domingo (25/2):

Mínima: 18°C

Máxima: 31°C